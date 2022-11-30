Ісмаїлі: Важко зрозуміти, що зараз переживають українці

Гравець Лілля Ісмаїлі відреагував на війну в Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"Ситуація важка. Уявіть, що вашу країну захопила сусідня країна, яка хоче захопити вашу територію. Це абсолютно абсурдна війна. Я контактую з людьми. Тут, у Франції, живуть двоє людей, які працювали зі мною в Україні. Допомагаю їм та їхнім близьким. Вони розповідають нам, що там відбувається кожного дня. Це дуже сумно.

Важко зрозуміти, що зараз переживають українці. Є багато страждань. Але я все ще спілкуюся з деякими людьми з "Шахтаря" і сподіваюся, що найближчим часом все налагодиться", - сказав Ісмаїлі.