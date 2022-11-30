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Бейл: Я продовжуватиму грати доти, допоки можу і допоки мені це потрібно

Сьогодні 11:25 129 0
Гарет Бейл прокоментував поразку у матчі 3-го туру ЧС-2022 проти Англії
Бейл: Я продовжуватиму грати доти, допоки можу і допоки мені це потрібно
Фото - gettyimages
#Гарет Бейл

Джерело - sport.ua.

Капітан збірної Вельсу Гарет Бейл назвав наступні цілі національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Всі розчаровані, але ми пишаємось тим, чого досягли, що потрапили сюди. Ми маємо подивитися, як далеко ми просунулися, але футбол складний. Команди проходять через невдачі, ми не виправдали очікувань. Якби сказали два роки тому, що ми будемо на чемпіонаті світу, ми б ущипнули себе.

Ми засмучені, хотіли б зіграти краще, але цього не сталося на турнірі. На останніх двох Євро ми вийшли із групи. Чекали, що продовжимо так само, але футбол так не працює.

Я продовжуватиму грати доти, допоки можу і допоки мені це потрібно. У нас стартує кваліфікація до Євро, яка розпочинається у березні, і ми поїдемо знову", - відзначив Бейл.

Нагадаємо, у матчі третього туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії святкувала впевнену перемогу над Вельсом.

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