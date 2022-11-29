Аньєллі: Найкращим рішенням було піти всім разом

Андреа Аньєллі прокоментував рішення щодо відставки.

Колишній президент Ювентуса Андреа Аньєллі пояснив свою відставку.

Про це розповів сам функціонер.

"Це делікатна ситуація, єдність була зруйнована. Нині ми переживаємо складний період. Найкращим рішенням було піти всім разом, щоб дати новому складу переламати перебіг гри", – заявив Аньєллі.

Андера Аньєллі був президентом клубу з 2010 року. За цей період команда 9 разів виграла чемпіонат Італії та двічі грала у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше Ювентус підтвердив відставку ради директорів.