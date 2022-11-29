Ювентус підтвердив відставку ради директорів

У Ювентусі зміниться керівництво

Рада директорів Ювентуса прийняла рішення піти у відставку.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Президент клубу Андреа Аньєллі та віцепрезидент Павел Недвед залишать свої посади.

Вказано, що Аньєллі, Недвед та генеральний директор Мауріціо Аррівабене висловили бажання залишити свої посади. При цьому рада директорів попросила Аррівабене залишитись.

Рада директорів продовжить свою роботу до зборів акціонерів клубу, скликаних на 18 січня 2023 року для призначення нової ради директорів

Андера Аньєллі був президентом клубу з 2010 року. За цей період команда 9 разів виграла чемпіонат Італії та двічі грала у фіналі Ліги чемпіонів. Павел Недвед увійшов до ради директорів клубу у 2010 році, а у 2015 році став віцепрезидентом.

Наразі Ювентус йде третім у Серії А.

Нагадаємо, Ювентус та Мілан цікавляться хавбеком збірної Польщі.