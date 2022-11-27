Марокканець Сабірі - автор першого голу зі штрафного на ЧС-2022

Це перший випадок на цьому турнірі за 25 матчів

Джерело - Чемпіон.

Збірна Марокко перемогла Бельгію (2:0) у 2-му турі групового етапу чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє Opta.

Рахунок на 73-й хвилині відкрив півзахисник Абдельхамід Сабірі. Це перший гол збірної Марокко прямим ударом зі штрафного на чемпіонаті світу.

Також це перший випадок на цьому турнірі за 25 матчів.