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Марокканець Сабірі - автор першого голу зі штрафного на ЧС-2022

Сьогодні 18:09 106 0
Це перший випадок на цьому турнірі за 25 матчів
Марокканець Сабірі - автор першого голу зі штрафного на ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Марокко перемогла Бельгію (2:0) у 2-му турі групового етапу чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє Opta.

Рахунок на 73-й хвилині відкрив півзахисник Абдельхамід Сабірі. Це перший гол збірної Марокко прямим ударом зі штрафного на чемпіонаті світу.

Також це перший випадок на цьому турнірі за 25 матчів.

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