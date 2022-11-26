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Луческу закликав додавати більше часу до матчів УПЛ

Сьогодні 19:50 198 0
Мірча Луческу прокоментував нічию з Металістом 1925
Луческу закликав додавати більше часу до матчів УПЛ
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Українській Прем'єр-лізі слід брати приклад з чемпіонату світу щодо у питаннях компенсованого часу.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Наразі на чемпіонаті світу простежується тенденція збільшення кількості компенсованого часу. У нас же команди, які влаштовує рахунок, тягнуть час, вони довго проводять заміни та повільно вводять м'яч у гру. Потрібно спробувати брати приклад із чемпіонату світу – додавати стільки часу, скільки було витрачено суперником. Можливо, ми прийдемо до цього наступного року. Адже такі затримки збивають темпи гри", - розповів Луческу.

Нагадаємо, Динамо не змогло переграти Металіст 1925 у 15 турі УПЛ.

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