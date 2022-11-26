Луческу закликав додавати більше часу до матчів УПЛ

Українській Прем'єр-лізі слід брати приклад з чемпіонату світу щодо у питаннях компенсованого часу.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Наразі на чемпіонаті світу простежується тенденція збільшення кількості компенсованого часу. У нас же команди, які влаштовує рахунок, тягнуть час, вони довго проводять заміни та повільно вводять м'яч у гру. Потрібно спробувати брати приклад із чемпіонату світу – додавати стільки часу, скільки було витрачено суперником. Можливо, ми прийдемо до цього наступного року. Адже такі затримки збивають темпи гри", - розповів Луческу.