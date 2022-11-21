Спортдир збірної Данії: Вважаю слова Інфантіно ганьбою

Джерело - Sportbuzzer.
Присудження чемпіонату світу 2030 року стане серйозним випробуванням для всієї футбольної системи.
Про це заявив спортивний директор збірної Данії Петер Меллер.
"Я можу говорити лише від імені Футбольної асоціації Данії. Я вважаю слова Інфантіно ганьбою. Ця людина формує імідж футболу. За кілька місяців до цього чемпіонату світу ми намагалися вплинути на ФІФА та ситуацію в Катарі за лаштунками. Наприклад, хотіли тренуватися під гаслом "Права людини для всіх", але ФІФА відхилила цю пропозицію".
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"Кілька місяців тому ми оголосили, що гратимемо з капітанською пов'язкою в райдужних кольорах, але ФІФА відреагувала на це за день до початку турніру. Я трохи стурбований ФІФА та футболом в цілому, вболівальники починають відвертатися. Чи вважаєте ви, що чемпіонат світу покращив ситуацію в Бразилії або Південній Африці? Подивимося, що станеться в Катарі, коли ця країна перестане бути в центрі уваги. Але я не впевнений, що щось зміниться".
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"Присудження чемпіонату світу 2030 року стане серйозним випробуванням для всієї футбольної системи, яка має показати, що вона дійсно чомусь навчилися після цього року", — вважає Меллер.