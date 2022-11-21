Спортдир збірної Данії: Вважаю слова Інфантіно ганьбою

Присудження чемпіонату світу 2030 року стане серйозним випробуванням для всієї футбольної системи.

Про це заявив спортивний директор збірної Данії Петер Меллер.

"Я можу говорити лише від імені Футбольної асоціації Данії. Я вважаю слова Інфантіно ганьбою. Ця людина формує імідж футболу. За кілька місяців до цього чемпіонату світу ми намагалися вплинути на ФІФА та ситуацію в Катарі за лаштунками. Наприклад, хотіли тренуватися під гаслом "Права людини для всіх", але ФІФА відхилила цю пропозицію".

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"Кілька місяців тому ми оголосили, що гратимемо з капітанською пов'язкою в райдужних кольорах, але ФІФА відреагувала на це за день до початку турніру. Я трохи стурбований ФІФА та футболом в цілому, вболівальники починають відвертатися. Чи вважаєте ви, що чемпіонат світу покращив ситуацію в Бразилії або Південній Африці? Подивимося, що станеться в Катарі, коли ця країна перестане бути в центрі уваги. Але я не впевнений, що щось зміниться".