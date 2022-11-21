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Пулишич: Наша ціль - боротися за перемогу на турнірі

Сьогодні 13:49 125 0
Вінгер збірної США поділився думками про турнір
Пулишич: Наша ціль - боротися за перемогу на турнірі
#Пулишич, #Челсі, #Збірна США з футболу

Джерело - ФІФА.

Збірна США має намір боротися за найвищі позиції на чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це заявив вінгер американців Крістіан Пуличиш.

"Це чудово, що стільки наших гравців грають в провідних чемпіонатах Європи. Подивіться, де ми зараз як країна, та порівняйте з ситуацією кількарічної давнини. Зараз купа наших гравців виступає за ТОП-клуби, це тільки робить нас кращими та сильнішими".

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"Більшість з нас зростали поряд один з одним в молодіжних збірних, тому ми добре знайомі між собою. Наша ціль - змагатися з найкращими збірними та боротися за перемогу на турнірі. Якщо ми гратимемо так, як дійсно здатні, то в плей-оф може статися що завгодно", - розповів Пулишич.

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