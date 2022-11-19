США - Вельс: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група В. 1-й тур 21 листопада, 2022 рік. 21:00 США - ВЕЛЬС Стадіон Ахмед бін Алі (Аль-Раян, Катар) Головний арбітр -

У матчі 1 туру в групі В на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна США протистоятиме збірній Вельсу. Матч відбудеться в понеділок, 21 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Ахмед бін Алі в Аль-Раяні, якій вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи В збірна Англії зіграє з Іраном.

США

Місце в рейтингу ФІФА - 16

Збірна США в 11 раз зіграє у фінільній частині ЧС. Найвищим досягненням є бронзові медалі на ЧС-1930.

У відборі на ЧС-2022 команда посіла третє місце третього етапу відбору від Північної Центральної Америки і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Ітан Хорват (Лутон Таун, Англія), Шон Джонсон (Нью-Йорк Сіті), Метт Тернер (Арсенал, Англія). Захисники: Кемерон Картер-Вікерс (Селтік, Шотландія), Сержиньо Дест (Мілан, Італія), Аарон Лонг (Нью-Йорк Ред), Шак Мур (Нешвілл), Тім Рім (Фулгем, Англія), Антоні Робінсон (Фулгем, Англія), Джо Скаллі (Боруссія Менгенгладбах, Німеччина), ДеАндре Єдлін (Інтер Маямі), Вокер Циммерман (Нешвілл). Півзахисники: Бренден Ааронсон (Лідс Юнайтед, Англія), Келлін Акоста (Лос-Анджелес), Тайлер Адамс (Лідс Юнайтед, Англія), Лука де ла Торре (Сельта, Іспанія), Вестон Маккенні (Ювентус, Італія), Юнус Муса (Валенсія, Іспанія), Крістіан Ролдан (Сіетл Саундерс, Австралія). Нападники: Хесус Феррейра (Даллас), Джордан Морріс (Сіетл Саундерс, Австралія), Крістіан Пулішич (Челсі, Англія), Джио Рейна (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джош Сарджент (Норвіч Сіті, Англія), Тім Веа (Лілль, Англія), Хаджи Райт (Антальяспор, Туреччина).

Вельс

Місце в рейтингу ФІФА - 19

Збірна Вельсу вдруге зіграє у фінальній частині ЧС з футболу. На першому своєму чемпіонаті світу у 1958 році Вельс дістався до 1/4 фіналу.

У відборі на ЧС-2022 команда посіла друге місце у групі Е і грала у стикових матчах кваліфікації. У фіналі кваліфікації, нагадаємо, Вельс переміг збірну України.

Склад:

Воротарі: Вейн Хеннессі (Ноттінгем Форест, Англія), Денні Ворд (Лестер), Адам Девіс (Шефілд Юнайтед). Захисники: Бен Девіс (Тоттенхем), Бенджамін Кабанго (Суонсі), Том Лок'єр (Лутон Таун), Джо Родон (Ренн, Франція), Кріс Мефам (Борнмут), Ітан Ампаду (Спеція, Італія), Кріс Гантер (Вімблдон), Неко Вільямс (Ноттінгем Форест), Коннор Робертс (Бернлі). Півзахисники: Сорба Томас (Хаддерсфілд), Джо Аллен (Суонсі), Метт Сміт (МК Донс), Ділан Левітт (Данді Юнайтед), Гаррі Вілсон (Фулхем), Джозефф Моррелл (Портсмут), Джонатан Вільямс (Суїндон Таун), Аарон Ремсі (Ніцца, Франція), Рубін Колвілл (Кардіфф Сіті), Гарет Бейл (Лос-Анджелес ФК, США). Нападники: Кіффер Мур (Борнмут), Марк Харріс (Кардіфф Сіті), Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест), Деніел Джеймс (Фулхем).

Історія зустрічей

У своїй історії збірні США та Вельсу зустрічалися лише у товариських зустрічей. 2003 року перемогу здобула американська команда, а 2020-го - збірні зіграли внічию.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу сША - 2,60, на перемогу Вельсу - 3,15, на нічию - 3,00.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1

Пряма трансляція

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