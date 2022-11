Дешам - про травму Бензема: Великий удар для збірної Франції

Збірна Франції має намір захистити титул чемпіонів світу незважаючи на травми лідерів.

Про це заявив головний тренер "синіх" Дідьє Дешам.

Актуально: Збірна Франції не викликатиме гравця на заміну Бенземі

"Cela ne fait jamais plaisir, ça ne donne pas le sourire. Déjà, on avait perdu Christopher et tout le monde était très triste. Là c'est Karim. Mais on a un objectif et le groupe sait très bien ce qui nous attend avec un match mardi."



Deschamps sur la réaction des Bleus #Benzema pic.twitter.com/TIwvMzqz8R