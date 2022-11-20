Дешам - про травму Бензема: Великий удар для збірної Франції

Збірна Франції має намір захистити титул чемпіонів світу незважаючи на травми лідерів.

Про це заявив головний тренер "синіх" Дідьє Дешам.

"Звичайно, це є великий удар для нас. Карім працював на тренуванні і отримав травму в невинному епізоді... Зараз у нього пошкоджено передню частину лівої ноги, а до цього були проблеми із задньою поверхнею стегна на правій. Обстеження показали, що, на жаль, це надто серйозна травма для тих термінів, що стоять перед нами".