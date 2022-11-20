Дешам - про травму Бензема: Великий удар для збірної Франції

Джерело - Чемпіон.
Збірна Франції має намір захистити титул чемпіонів світу незважаючи на травми лідерів.
Про це заявив головний тренер "синіх" Дідьє Дешам.
"Звичайно, це є великий удар для нас. Карім працював на тренуванні і отримав травму в невинному епізоді... Зараз у нього пошкоджено передню частину лівої ноги, а до цього були проблеми із задньою поверхнею стегна на правій. Обстеження показали, що, на жаль, це надто серйозна травма для тих термінів, що стоять перед нами".
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"Таке завжди неприємно, це не викликає посмішки. Ми вже втратили Нкунку – тоді всі були засмучені. А тепер ще й Каріма. Але ми об'єднані нашою метою, і команда дуже добре знає, що чекає на нас у вівторок", - сказав Дешам.
"Cela ne fait jamais plaisir, ça ne donne pas le sourire. Déjà, on avait perdu Christopher et tout le monde était très triste. Là c'est Karim. Mais on a un objectif et le groupe sait très bien ce qui nous attend avec un match mardi."— Téléfoot (@telefoot_TF1) November 20, 2022
Deschamps sur la réaction des Bleus #Benzema pic.twitter.com/TIwvMzqz8R