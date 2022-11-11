Куртуа пропустив у кожному з 10 матчів сезону Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над Кадісом у 14-у турі іспанської Ла-Ліги (2:1).
Про це повідомляє Bleacher Report.
Гості поля скоротили відставання на 82-й хвилині зустрічі, продовживши серію голкіпера мадридців Тібо Куртуа - бельгієць пропустив у кожній з 10 ігор поточного розіграшу Ла Ліги.
Загалом суперники відзначилися у ворота Реала 12 разів, коли в основі виходив Куртуа. Ще 4 матчі провів українець Андрій Лунін - двічі він зберігав ворота сухими, в інших двох пропустив по одному голу.
Thibaut Courtois in La Liga this season:— B/R Football (@brfootball) November 10, 2022
10 games
0 clean sheets
12 goals conceded
😐 pic.twitter.com/zamrHVIczy