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Куртуа пропустив у кожному з 10 матчів сезону Ла-Ліги

Сьогодні 09:36 146 0
Реал мінімально здолав Кадіс
Куртуа пропустив у кожному з 10 матчів сезону Ла-Ліги
#Кадіс, #Куртуа, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над Кадісом у 14-у турі іспанської Ла-Ліги (2:1).

Про це повідомляє Bleacher Report.

Гості поля скоротили відставання на 82-й хвилині зустрічі, продовживши серію голкіпера мадридців Тібо Куртуа - бельгієць пропустив у кожній з 10 ігор поточного розіграшу Ла Ліги.

Загалом суперники відзначилися у ворота Реала 12 разів, коли в основі виходив Куртуа. Ще 4 матчі провів українець Андрій Лунін - двічі він зберігав ворота сухими, в інших двох пропустив по одному голу.

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