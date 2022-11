Саутгемптон призначив на посаду головного тренера Натана Джонса.

Про це повідомляє пресслужба "святих".

Угода розрахована до червня 2026 року.

49-річний валійський фахівець до цього працював з Лутоном. Команда йшла на 9-му місці у турнірній таблиці чемпіоншипу.

Welcome to #SaintsFC 😇



Nathan Jones has been appointed Men’s First Team Manager, signing a contract until 2026: