Дель П'єро: Не пов'язую проблеми Ювентуса з відходом Роналду

Легенда Юве розповів про кризу в клубі

Джерело - O Jogo.

Проблеми Ювентуса в цьому сезоні не пов'язані з відходом нападника Кріштіану Роналду.

Про це розповів колишній нападник туринців Алессандро Дель П'єро.

"Це спорт, іноді таке трапляється. Треба знайти рішення та рухатися далі, іншого шляху немає. Зараз Ювентус стикається з різними проблемами, такими як зміна тренерів, поколінь. Пішли Буффон, К'єлліні, Маркізіо".

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"Я не пов'язую клубні проблеми з відходом Роналду. Деякі речі доведеться змінити через його відсутність, але це не найбільша проблема, яку треба вирішувати. Можливо, це частина перебудови, яка необхідна клубу", - сказав Дель П'єро.

Нагадаємо, Ювентус побореться за вінгера Крістал Пелес Заху.