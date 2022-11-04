Луческу пояснив поразку від Фенербахче

Динамо у матчі з Фенербахче грало за свою честь.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Ми припустилися двох помилок, які дозволили Фенербахче виграти цю гру. У двох матчах із турками ми двічі пропустили після кутових, одного разу після ауту, ще одного разу - після помилки захисту.

Тим не менш, Фенербахче грав добре, це дуже хороша команда, з сильними гравцями. Вони були дуже мотивованими, ми ж грали за свою честь. Наші гравці проявили на полі характер. Це позитивний момент, який я побачив у матчі", - відзначив Луческу.