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Луческу пояснив поразку від Фенербахче

Сьогодні 09:38 328 0
Мірча Луческу підбив підсумок заключного матчу групового етапу Ліги Європи проти турецького Фенербахче
Луческу пояснив поразку від Фенербахче
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Фенербахче

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо у матчі з Фенербахче грало за свою честь.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Ми припустилися двох помилок, які дозволили Фенербахче виграти цю гру. У двох матчах із турками ми двічі пропустили після кутових, одного разу після ауту, ще одного разу - після помилки захисту.

Тим не менш, Фенербахче грав добре, це дуже хороша команда, з сильними гравцями. Вони були дуже мотивованими, ми ж грали за свою честь. Наші гравці проявили на полі характер. Це позитивний момент, який я побачив у матчі", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи.

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