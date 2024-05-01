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Офіційно: Ньюі покине Ред Булл на початку 2025 року

Сьогодні 12:32 122 0
Офіційно: Ньюі покине Ред Булл на початку 2025 року
#Red Bull, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Головний інженер команди Формули-1 "Ред Булл" Едріан Ньюі залишить команду в наступному році.

Про це повідомила пресслужба австрійської команди в соцмережах.

Зазначається, що легендарний конструктор працюватиме до початку 2025 року і зосередить свої зусилля на фінальній фазі проєкту гіперкару RB17.

Ньюі допоміг "червоним бикам" завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поулів.

Зазначимо, що Едріан проєктував чемпіонські боліди Ред Булл (2010-2014, 2022-23), а також машини Вільямса (1992-1997) і Макларена (1998).

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