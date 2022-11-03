Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Динамо у 6 турі Ліги Європи поступилось Фенербахче.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь турецького клубу.
Динамо - Фенербахче 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 23 Гулер, 0:2 - 45+2 Аран
Попередження: Гармаш, 52, Забарний, 56, Ванат, 80, Сидорчук, 90+3 – Салаї, 66, Мор, 89, Кахведжі, 90+5
Вилучення: Забарний, 68 (друге попередження)
Динамо Київ: Бущан, Вівчаренко (Кендзьора, 71), Попов, Забарний, Тимчик, Шепелєв (Гармаш, 46), Сидорчук, Буяльський (Караваєв, 70), Ванат, Циганков (Діалло, 86), Бєсєдін (Кабаєв, 46).
Фенербахче: Баїндир, Осаї-Семюел, Салаї, Азіз, Кадиоглу, Гюлер (Кахведжи, 64), Вілліан Арао (Зайц, 73), Крешпу, Лінкольн (Аліоскі, 78), Батшуаї (Жоао Педро, 64), Валенсія (Мор, 64).