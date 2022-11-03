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Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи

Вчора 23:53 257 0
Динамо програло 5 з 6 матчів на груповому етапі Ліги Європи
Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 6 турі Ліги Європи поступилось Фенербахче.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь турецького клубу.

Ліга Європи 2022/23
6 тур, Група В
03 листопада

Динамо - Фенербахче 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 23 Гулер, 0:2 - 45+2 Аран

Попередження: Гармаш, 52, Забарний, 56, Ванат, 80, Сидорчук, 90+3 – Салаї, 66, Мор, 89, Кахведжі, 90+5

Вилучення: Забарний, 68 (друге попередження)

Динамо Київ: Бущан, Вівчаренко (Кендзьора, 71), Попов, Забарний, Тимчик, Шепелєв (Гармаш, 46), Сидорчук, Буяльський (Караваєв, 70), Ванат, Циганков (Діалло, 86), Бєсєдін (Кабаєв, 46).

Фенербахче: Баїндир, Осаї-Семюел, Салаї, Азіз, Кадиоглу, Гюлер (Кахведжи, 64), Вілліан Арао (Зайц, 73), Крешпу, Лінкольн (Аліоскі, 78), Батшуаї (Жоао Педро, 64), Валенсія (Мор, 64).

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