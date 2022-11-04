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Мудрик і Дембеле – найшвидші гравці Ліги чемпіонів 2022/23

Сьогодні 11:27 74 0
Стали відомі найшвидші гравці Ліги чемпіонів 2022/23
Мудрик і Дембеле – найшвидші гравці Ліги чемпіонів 2022/23
#Усман Дембеле, #Михайло Мудрик, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України Михайло Мудрик у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Селтіка розвинув швидкість до 36,6 км/год, ставши найшвидшим гравцем в історії Шахтаря.

Про це повідомляє Taísto.

У підсумку цей ривок дозволив Мудрику очолити рейтинг найшвидших гравців цього сезону ЛЧ. Разом з ним до 36,6 км/год в одному з матчів розігнався вінгер Барселони Усман Дембеле.

Трійку замикає представник Мілана Рафаель Леау, який поступився французу й українцю всього на 0,1 км/год.

Раніше повідомлялося, що Мудрик взимку покине Шахтар.

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