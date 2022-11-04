Мудрик і Дембеле – найшвидші гравці Ліги чемпіонів 2022/23

Стали відомі найшвидші гравці Ліги чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України Михайло Мудрик у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Селтіка розвинув швидкість до 36,6 км/год, ставши найшвидшим гравцем в історії Шахтаря.

Про це повідомляє Taísto.

У підсумку цей ривок дозволив Мудрику очолити рейтинг найшвидших гравців цього сезону ЛЧ. Разом з ним до 36,6 км/год в одному з матчів розігнався вінгер Барселони Усман Дембеле.

Трійку замикає представник Мілана Рафаель Леау, який поступився французу й українцю всього на 0,1 км/год.

Раніше повідомлялося, що Мудрик взимку покине Шахтар.