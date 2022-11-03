Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти Фенербахче

Матч розпочнеться о 22:00.

Динамо у матчі 6-го туру Ліги Європи-2022/23 зіграє проти Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній передматчевій нараді з організаційних питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.

Динамо зіграє в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів, наш воротар проведе матч у зеленому екіпіруванні. Фенербахче обрав форму традиційних жовто-синіх кольорів, а голкіпер одягне блакитне екіпірування.

Нагадаємо, матч розпочнеться о 22:00.