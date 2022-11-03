Головне
Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:24 1230
Ураган дізнався суперників в еліт-раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:52 77
Мудрик взимку покине Шахтар - журналіст
Сьогодні 16:10 244
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 13:25 52603
Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом
Сьогодні 11:10 6153
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:24 13185
Дніпро-1 завітає в гості до АЗ: Розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 10:13 311
Динамо прийме Фенербахче, Арсенал зіграє з Цюрихом: Розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:18 462
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:30 1315
ПСЖ обіграв Ювентус, Реал знищив Селтік: Результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 2428
Прямі трансляції

Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти Фенербахче

Сьогодні 16:37 134 0
Матч розпочнеться о 22:00.
Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти Фенербахче
#Динамо Київ, #Фенербахче

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо у матчі 6-го туру Ліги Європи-2022/23 зіграє проти Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній передматчевій нараді з організаційних питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.

Динамо зіграє в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів, наш воротар проведе матч у зеленому екіпіруванні. Фенербахче обрав форму традиційних жовто-синіх кольорів, а голкіпер одягне блакитне екіпірування.

Нагадаємо, матч розпочнеться о 22:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО 6011
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13185
Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом 6153
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 52603
Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було 7153
Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4853
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21933
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45838
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28266
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61425
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 34021
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7013