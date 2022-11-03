Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи-2022/23, груповий етап Група В, 6-й тур 3 листопада 2022 року, 22:00 Динамо (Київ, Україна) - Фенербахче (Стамбул, Туреччина) Стадіон МКС Краковія (Краків, Польща) Головний арбітр - Дуйє Струкан (Хорватія)

3 листоада київське Динамо матчем проти турецького Фенербахче завершить свій виступ у Лізі Європи-2022/23. Матч 6-го туру групи В відбудеться на стадіоні МКС Краковія о 22:00 за київським часом. Обслуговуватиме гру хорватська бригада арбітрів на чолі з Дуйє Струканом.

Динамо

Підопічні Мірчі Луческу вже втратили будь-які шанси не лише на продовження змагань у Лізі Європи, а й навіть на вихід до Ліги конференцій - Динамо точно посяде останнє (четверте) місце у групі. Кияни досі набрали лише один бал: у минулому турі була здобута вольова нічия на полі АЕКа (3:3).

У чемпіонаті України динамівці минулих вихідних здобули першу перемогу після двоматчевої безвиграшної серії - на Арені Львів здолали Кривбас (3:1). В поєдинку з Фенербахче українській команді не зможуть допомогти Денис Бойко, Владислав Дубінчак, Владислав Супряга та Микола Шапаренко. Натомість до тренувань із командою повернувся основний голкіпер Георгій Бущан.

Фенербахче

Команда Жорже Жезуша в заключному турі заочно змагатиметься з Ренном за перше місце у квартеті, яке дасть перевагу у плей-оф - старт буде аж із 1/8 фіналу, а не з 1/16. Наразі обидва клуби мають по 11 очок. У чемпіонаті ж Туреччини Фенербахче набрав вражаючої ходи: за 11 турів стамбульці програли лише один раз та очолюють турнірну таблицю.

У матчі з Динамо туркам не зможуть допомогти Луан Перес, Назім Сангаре та Мерт Хакан Яндаш.

Історія зустрічей

Наприкінці липня 2022 року Динамо здолало турецький клуб у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Після нульової нічиєї на тимчасовій домашній арені у Лодзі динамівці перемогли у Стамбулі. Проте Фенербахче взяв реванш у киян на тому ж стадіоні вже у вересні (2:1). Те протистояння, як і літнє, запам'яталося ганебною поведінкою фанів господарів.

До цього Динамо вибивало Фенербахче у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2006/07 (3:1 удома, 2:2 у гостях), а в сезоні-2008/09 взяло чотири очки у двох матчах групового етапу (0:0 у гостях, 1:0 вдома).

Зв'язки між командами та інше

В сезоні-2016/17 Олександр Караваєв нетривалий час провів в оренді у Фенербахче, зігравши лише у трьох матчах чемпіонату Туреччини.

У Динамо є три інші гравці з досвідом виступів у чемпіонаті Туреччини: Владислав Кулач (Ескішехірспор, 2015/16), Денис Бойко (Бешикташ, 2015/16) та Денис Гармаш (Різеспор, 2020).

Егзіян Аліоскі з Фенербахче забив Георгію Бущану з добивання після пенальті у його виконанні в матчі ЄВРО-2020 між командами Північної Македонії та України. Українці перемогли тоді 2:1 у Бухаресті, де за них зіграв ряд інших динамівців: Караваєв, Ілля Забарний, Микола Шапаренко, а також Артем Бесєдін, Віктор Циганков та Сергій Сидорчук, які вийшли на заміну.

Тренер Динамо Мірча Луческу - дуже відома постать у турецькому футболі. Він очолював стамбульські Галатасарай (2000-2002) та Бешикташ (2002-2004). З Галатасараєм він виграв Суперкубок УЄФА 2000 року, а у чемпіонаті Туреччини перемагав з обома командами. Крім того, з серпня 2017 року до лютого 2019-го Луческу керував збірною Туреччини, в рядах якої в той період дебютували такі нинішні гравці Фенербахче, як Ірфан Кахведжі, Сердар Азіз та Емре Мор.

Статистика Луческу у матчах проти Фенербахче у чемпіонаті Туреччини: В3 Н2 П3. Румунський фахівець разом із Галатасараєм поступився Фенербахче у драматичному півфіналі Кубка Туреччини-2000/01 - 2:3 за пенальті після нічиєї 4:4.

Луческу очолював Шахтар, коли той вибив Фенербахче у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів-2015/16 (0:0 у гостях, 3:0 удома).

Жорже Жезуш привів Бенфіку до домашньої перемоги 2:0 над Динамо Луческу в шостому турі минулої Ліги чемпіонів, що забезпечило португальському клубу місце в 1/8 фіналу. Зустріч першого туру між цими командами у Києві завершилась без голів.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

Жорже Жезуш (головний тренер Фенербахче):

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Караваєв, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Перріс, Гармаш, Буяльський, Циганков, Ванат.

Фенербахче: Баїндір, Салай, Густаво Енріке, Сердар, Лінкольн, Аран, Креспу, Осаї-Семюел, Валенсія, Жоао Педро, Кахведжі.

Ставки букмекерів

Перемога Динамо - 4,0, Фенербахче- 1,9, нічия - 3,85.

Прогноз Чемпіона

Перемога Фенербахче - 2:1.