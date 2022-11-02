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Сімеоне: Атлетіко заслужено фінішував останнім у групі Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:25 201 0
Головний тренер мадридців підбив підсумки сезону в єврокубках
Сімеоне: Атлетіко заслужено фінішував останнім у групі Ліги чемпіонів
#Атлетіко Мадрид, #Ліга чемпіонів, #Сімеоне

Джерело - Marca.

Атлетіко заслуговано завершив виступи в Лізі чемпіонів на останньому місці в групі.

Про це заявив головний тренер "матрасників" Дієго Сімеоне.

"Ми всі бачили, що Порту був кращим на полі. Вони краще розміщувалися, реалізовували моменти, були сильнішими. Це наша реальність у єврокубках, треба стати кращими. Нам треба зрозуміти, як можемо стати кращими. Ці результати нас не влаштовують. Ми забили мало голів".

  Порту - Атлетіко 2:1: огляд матчу

"Ми закінчили виступи на тому місці, яке заслуговували. Тепер настає нова реальність - Ла Ліга та Кубок. Ми повинні бути сильними. Не сумніваюся, що ми впораємося. Я довіряю цій команді, нам треба вміти чекати. Ми заслужено фінішували останніми в групі", - сказав Сімеоне.

Раніше Сімеоне назвав свою головну мету у кар'єрі.

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