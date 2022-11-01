Сімеоне назвав свою головну мету у кар'єрі

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне планує стати володарем Ліги чемпіонів на чолі мадридського клубу.

Про це розповів сам аргентинський фахівець в інтерв'ю GSFN.

"Безперечно, Ліга чемпіонів тисне на мене, адже я знаю, що один фінал ми програли по пенальті, а інший – на 93-й хвилині. Але я дуже націлений на це.

Продовжу наполягати на перемозі в Лізі чемпіонів доти, доки матиму можливість працювати з цим клубом. Нам її не вистачає", – сказав Сімеоне.