Сімеоне назвав свою головну мету у кар'єрі

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне планує стати володарем Ліги чемпіонів на чолі мадридського клубу.
Про це розповів сам аргентинський фахівець в інтерв'ю GSFN.
"Безперечно, Ліга чемпіонів тисне на мене, адже я знаю, що один фінал ми програли по пенальті, а інший – на 93-й хвилині. Але я дуже націлений на це.
Продовжу наполягати на перемозі в Лізі чемпіонів доти, доки матиму можливість працювати з цим клубом. Нам її не вистачає", – сказав Сімеоне.
Нагадаємо, в нинішньому сезоні Атлетіко не зміг вийти у плей-офф Ліги чемпіонів із групи з Брюгге, Порту та Байєром.