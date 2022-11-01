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Сімеоне назвав свою головну мету у кар'єрі

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Дієго Сімеоне прокоментував свої цілі
Сімеоне назвав свою головну мету у кар'єрі
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Сімеоне, #Джованні Сімеоне

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне планує стати володарем Ліги чемпіонів на чолі мадридського клубу.

Про це розповів сам аргентинський фахівець в інтерв'ю GSFN.

"Безперечно, Ліга чемпіонів тисне на мене, адже я знаю, що один фінал ми програли по пенальті, а інший – на 93-й хвилині. Але я дуже націлений на це.

Продовжу наполягати на перемозі в Лізі чемпіонів доти, доки матиму можливість працювати з цим клубом. Нам її не вистачає", – сказав Сімеоне.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Атлетіко не зміг вийти у плей-офф Ліги чемпіонів із групи з Брюгге, Порту та Байєром.

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