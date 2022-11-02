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Хаві: Барселона - кандидат на перемогу в Лізі Європи

Сьогодні 10:09 137 0
Каталонці поборються за єврокубок
Хаві: Барселона - кандидат на перемогу в Лізі Європи
#Барселона, #Ліга Європи, #Хаві Ернандес

Джерело - AS.

Барселона - є одним з претендентів на перемогу в Лізі Європи.

Про це заявив головний тренер каталонців Хаві.

"Шанси на вихід у плей-оф залежали від нас. Ми мали моменти, але не ризикнули. Ми не змогли перемогти ні в Мюнхені, ні в Мілані. Такий мій підсумок. Я б сказав, що ми є кандидатами на перемогу в Лізі Європи. Залишилися дуже хороші команди в Лізі Європи, Барселона є кандидатом в боротьбі за перемогу", - сказав Хаві.

Нагадаємо, Барселона хоче підписати Мессі або Сілву у 2023 році.

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