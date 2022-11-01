Барселона може повернути Ліонеля Мессі

Після вильоту з Ліги чемпіонів Барселона хоче підписати ще одну зірку світового рівня.

Про це повідомляє Diario Sport.

Результати цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів показали, що каталонцям не вистачає досвідчених гравців. У команді багато молоді.

Керівництво клубу вважає, що повернення Ліонеля Мессі або підписання Бернарду Сілви стане розв'язанням проблеми браку досвіду у команді.

Для здійснення трансферу Барселоні потрібно буде позбутись когось з ветеранів клубу: Жерар Піке, Жорді Альба, Серджі Бускетс. Розглядається варіант з відходом одразу трьох футболістів.

Також каталонцям потрібно буде здійснити великий трансфер на вихід. Основним кандидатом є Френкі де Йонг.

Третьою умовою для трансферу стане активація останнього з можливих фінансових важелів - продаж прав підрозділу Barca Licensing and Merchandising, який відповідає за продаж клубних атрибутів.

Нагадаємо, Барселона розглядає Артету, як наступного головного тренера клубу.