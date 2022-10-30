Аталанта з Маліновським обіграла Емполі, Мілан програв Торіно: результати матчів Серії А

Українець вийшов на поле на 65-й хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі італійської Серії А відбулося 5 матчів.

Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 65-й хвилині матчу з Емполі. Півзахисник Спеції Віктор Коваленко через травму пропустив гру з Фіорентиною.

Чемпіонат Італії - Серія А

12 тур, 30 жовтня

Емполі - Аталанта 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Гатебур, 0:2 - 59 Лукман

Кремонезе - Удінезе 0:0

Спеція - Фіорентина 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Міленкович, 1:1 - 35 Нзола, 1:2 - 90 Артур

Лаціо - Салернітана 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Дзакканьї, 1:1 - 51 Кандрева, 1:2 - 68 Фасіо, 1:3 - 76 Діа

Торіно - Мілан 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 35 Джіджі, 2:0 - 37 Міранчук, 2:1 - 67 Мессіас