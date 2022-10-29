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Полісся перемогло ФСК Маріуполь: результати матчів 10 туру Першої ліги

Сьогодні 15:51 510 0
Полісся перемогло ФСК Маріуполь: результати матчів 10 туру Першої ліги
#Гірник Спорт, #Нива Тернопіль, #Полісся, #Прикарпаття, #Скорук, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У 10-му турі української Першої ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга
10 тур, 29 жовтня
Група А

Нива (Тернопіль) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Демчук, 2:0 - 27 Зінь, 3:0 - 82 Бей, 4:0 - 85 Сухоручко (пен)

Металург (Запоріжжя) - СК Полтава 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Сидоров, 1:1 - 28 Каретник

ФСК Маріуполь - Полісся (Житомир) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Кушніренко, 0:2 - 52 Гітченко

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Скорук (Томаківка) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Шмигельський, 1:1 - 75 Підручний

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