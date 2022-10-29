Полісся перемогло ФСК Маріуполь: результати матчів 10 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 10-му турі української Першої ліги відбулося чотири матчі.
Чемпіонат України - Перша ліга
10 тур, 29 жовтня
Група А
Нива (Тернопіль) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Демчук, 2:0 - 27 Зінь, 3:0 - 82 Бей, 4:0 - 85 Сухоручко (пен)
Металург (Запоріжжя) - СК Полтава 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 21 Сидоров, 1:1 - 28 Каретник
ФСК Маріуполь - Полісся (Житомир) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Кушніренко, 0:2 - 52 Гітченко
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Скорук (Томаківка) 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Шмигельський, 1:1 - 75 Підручний