Луческу був в шорт-листі Бешикташу на посаду головного тренера

Луческу вже тренував Бешикташ у 2002-2004 роках

Бешикташ розглядав головного тренера Динамо Мірчу Луческу як кандидата на аналогічну посаду в турецькому клубі.

Про це повідомляє Milliyet.

Клуб нещодавно звільнив француза Валерьєна Ісмаеля, тому був в пошуках нового тренера.

Окрім Луческу на посаду претендували Різа Чалимбай, Ільхан Палут, Шенол Гюнеш та Серген Ялчин.

Луческу вже тренував Бешикташ у 2002-2004 роках, перш ніж очолити Шахтар.

В підсумку на посаду головного тренера було призначено Шенола Гюнеша, який очолював клуб у 2015 - 2019 роках та вигравав з ним два чемпіонати Туреччини.

Після цього 2 роки Гюнеш тренував національну збірну країни.

Нагадаємо, Динамо внаслідок нічиєї з АЕКом достроково втратило всі шанси на єврокубкову весну, здобувши поки лише одне очко на груповому етапі. Водночас Мірча Луческу після матчу заявив, що Динамо є найкращою командою групи та провело дуже хороші поєдинки.