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Луческу був в шорт-листі Бешикташу на посаду головного тренера

Сьогодні 11:09 144 0
Луческу вже тренував Бешикташ у 2002-2004 роках
Луческу був в шорт-листі Бешикташу на посаду головного тренера
#Бешикташ, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Tribuna.com.

Бешикташ розглядав головного тренера Динамо Мірчу Луческу як кандидата на аналогічну посаду в турецькому клубі. 

Про це повідомляє Milliyet.

Клуб нещодавно звільнив француза Валерьєна Ісмаеля, тому був в пошуках нового тренера.

Окрім Луческу на посаду претендували Різа Чалимбай, Ільхан Палут, Шенол Гюнеш та Серген Ялчин.

Луческу вже тренував Бешикташ у 2002-2004 роках, перш ніж очолити Шахтар.

В підсумку на посаду головного тренера було призначено Шенола Гюнеша, який очолював клуб у 2015 - 2019 роках та вигравав з ним два чемпіонати Туреччини.

Після цього 2 роки Гюнеш тренував національну збірну країни.

Нагадаємо, Динамо внаслідок нічиєї з АЕКом достроково втратило всі шанси на єврокубкову весну, здобувши поки лише одне очко на груповому етапі. Водночас Мірча Луческу після матчу заявив, що Динамо є найкращою командою групи та провело дуже хороші поєдинки.

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