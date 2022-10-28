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Прокуратура Іспанії зняла з Неймара звинувачення в шахрайстві

Сьогодні 17:18 147 0
Прокуратура Іспанії зняла з Неймара звинувачення в шахрайстві
#Барселона, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - Al Jazeera.

Прокуратура Іспанії зняла з вінгера ПСЖ Неймара звинувачення в корупції та шахрайстві під час трансферу футболіста з Сантоса в Барселону у 2013 році.

Про це повідомляє Al Jazeera.

30-річному бразильцю загрожував дворічний тюремний термін та виплата штрафу у розмірі 10 млн євро по справі, порушеній бразильською інвестиційною компанією DIS, яка володіла 40% прав на Неймара, коли той був гравцем Сантоса.

Прокурор Луїс Гарсія Кантон після того, як усі обвинувачені дали свої свідчення, попросив суддю виправдати всіх підсудних.

Нагадаємо, Неймар влітку міг перейти у Челсі.

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