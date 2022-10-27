Вест Гем здолав Сількеборг, Вадуц програв АЗ: результати матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У 5-му турі Ліги конференцій 2022/23 з футболу відбулося 15 матчів.

Ліга конференцій 2022/23

Груповий етап

5 тур, 27 жовтня

Андерлехт (Бельгія) - Стяуа (Румунія) 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Версхарен, 1:1 - 60 Компаньйо, 2:1 - 75 Вертонген, 2:2 - 82 Дава

Аустрія (Австрія) - Лех (Польща) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Ісхак, 1:1 - 70 Келеш

Вадуц (Ліхтенштейн) - АЗ (Нідерланди) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Керкез, 0:2 - 75 Вредероде, 1:2 - 77 Гаслер

Вільярреал (Іспанія) - Хапоель (Беер-Шева, Ізраїль) 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Хемед, 1:1 - 57 Чуквуезе, 2:1 - 70 Груневелд, 2:2 - 79 Єхезкел

Ніцца (Франція) - Партизан (Сербія) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Пеле, 1:1 - 74 Гомез, 2:1 - 77 Леміна

Фіорентина (Італія) - Башакшехір (Туреччина) 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Алексич, 1:1 - 26 Йович, 2:1 - 62 Йович

Базель (Швейцарія) - Жальгіріс (Литва) 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Діуф, 2:0 - 18 Зечірі, 2:1 - 43 Оєвусі, 2:2 - 62 Оєвусі

Баллкані (Косово) - Славія (Чехія) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 75 Лінгр

Вест Гем (Англія) - Сількеборг (Данія) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 24 Лансіні (пен)

Молде (Норвегія) - Юргорден (Швеція) 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 6 Брунхілдсен, 2:0 21 Кааса, 2:1 - 44 Едвардсен, 2:2 - 67 Асоро, 2:3 - 77 Радетінац

Сівасспор (Туреччина) - ЧФР Клуж (Румунія) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Ятабаре, 2:0 - 65 Градель, 3:0 - 73 Ятабаре

Слован (Словаччина) - Пюнік (Вірменія) 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Кочук (пен), 1:1 - 84 Кашія, 2:1 - 85 Рамірес

Хартс (Шотландія) - РФС (Латвія) 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Шенкленд, 2:0 - 12 Холлідей, 2:1 - 39 Фрізенбілер

Шемрок Роверс (Ірландія) - Гент (Бельгія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Гаффні, 1:1 - 74 Сок Хон

СК Дніпро-1 (Україна) - Аполлон (Кіпр) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Піхальонок

Матч Словацко (Чехія) - Кельн (Німеччина) було зупинено на 8-ій хвилині через несприятливу погоду і буде дограно 28 жовтня (початок о 13:00).