СК Дніпро-1 здолав Аполлон та вийшов до плей-оф Ліги конференцій

Українська команда набрала 10 очок

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру Ліги конференцій 2022/23 з футболу СК дніпро-1 святкував перемогу над Аполлоном (Кіпр).

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Піхальонок. Ця перемога дозволила українській команді набрати 10 очок і гарантувати собі єврокубкову весну (гарантувала вихід до 1/16 фіналу Ліги конференцій). СК Дніпро-1 з 10 очками посідає друге місце, відстаючи від АЗ на два очки. Ск Дніпро-1 має шанси виграти групу та вийти до 1/8 фіналу, якщо в очній зустрічі переможе АЗ.

Ліга конференцій 2022/23

Груповий етап

5 тур, 27 жовтня

СК Дніпро-1 (Україна) - Аполлон (Кіпр) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Піхальонок

СК Дніпро-1: Макс Валеф, Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Артем Довбик, Яніс Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський (Ігор Когут 70), Олександр Назаренко (Габріель Бузанелло 85), Володимир Танчик (Микита Кононов 82) Олександр Піхальонок (Сергій Логінов 85)

Аполлон: Александар Йованович, Вукашин Йованович, Ервен Онженда (Багалі Дабо 68), Еуклідеш Кабрал (Бассель Жраді 79), Хайтам Алеєсамі, Хараламбос Кіріаку, Іоанніс Піттас, Данило Шполярич (Амін Хаммас 68), Патрік Йостен (Владіміро Етсон Антоніо Фелікс 68), Ісраель Коль, Езекіель Хенті (Ніколя Дігіні 68)

Попередження: Вукашин Йованович 26

Вилучення: Бассель Жраді 88