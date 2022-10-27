Головне
Динамо завдяки дублю Гармаша уникнуло поразки від АЕКа, але вилетіло з єврокубків
Вчора 21:37 605
Манчестер Юнайтед розгромив Шериф Коваля, Арсенал поступився ПСВ: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 525
СК Дніпро-1 здолав Аполлон та вийшов до плей-оф Ліги конференцій
Вчора 23:52 282
Луческу: У матчі з Фенербахче маємо довести, що ми є найкращою командою у групі
Вчора 23:39 268
Гармаш шаленим дублем вирвав нічию для Динамо у матчі Ліги Європи - ВІДЕО
Вчора 22:07 452
АЕК Ларнака - Динамо: відео голів і огляд матчу
Вчора 21:56 1062
АЕК Ларнака - Динамо 3:3. Як це було
Вчора 21:35 5116
Динамо пропустило вдруге від АЕКа в матчі Ліги Європи
Вчора 21:03 319
Ломаченко та Ортіс провели першу битву поглядів
Вчора 20:53 395
Бринзак: Наразі спонсорів у Федерації біатлону України немає
Вчора 20:40 248
Прямі трансляції

СК Дніпро-1 здолав Аполлон та вийшов до плей-оф Ліги конференцій

Вчора 23:52 282 0
Українська команда набрала 10 очок
СК Дніпро-1 здолав Аполлон та вийшов до плей-оф Ліги конференцій
#Аполлон, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру Ліги конференцій 2022/23 з футболу СК дніпро-1 святкував перемогу над Аполлоном (Кіпр).

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Піхальонок. Ця перемога дозволила українській команді набрати 10 очок і гарантувати собі єврокубкову весну (гарантувала вихід до 1/16 фіналу Ліги конференцій). СК Дніпро-1 з 10 очками посідає друге місце, відстаючи від АЗ на два очки. Ск Дніпро-1 має шанси виграти групу та вийти до 1/8 фіналу, якщо в очній зустрічі переможе АЗ.

Ліга конференцій 2022/23
Груповий етап
5 тур, 27 жовтня

СК Дніпро-1 (Україна) - Аполлон (Кіпр) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Піхальонок

СК Дніпро-1: Макс Валеф, Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Артем Довбик, Яніс Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський (Ігор Когут 70), Олександр Назаренко (Габріель Бузанелло 85), Володимир Танчик (Микита Кононов 82) Олександр Піхальонок (Сергій Логінов 85)

Аполлон: Александар Йованович, Вукашин Йованович, Ервен Онженда (Багалі Дабо 68), Еуклідеш Кабрал (Бассель Жраді 79), Хайтам Алеєсамі, Хараламбос Кіріаку, Іоанніс Піттас, Данило Шполярич (Амін Хаммас 68), Патрік Йостен (Владіміро Етсон Антоніо Фелікс 68), Ісраель Коль, Езекіель Хенті (Ніколя Дігіні 68)

Попередження: Вукашин Йованович 26

Вилучення: Бассель Жраді 88

Коментарі ()
Популярне зараз
У Шахтарі назвали ціну на Мудрика У Шахтарі назвали ціну на Мудрика 1618
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 11794
АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 1605
АЕК Ларнака - Динамо 3:3. Як це було АЕК Ларнака - Динамо 3:3. Як це було 5116
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 11215 4
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 2566
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 21299
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 214170
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15735 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6795
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 10182 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70061 5