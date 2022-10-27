Головне
АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 13:39 1170
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 15:59 11459
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 14:17 10969 4
АЕК Ларнака - Динамо: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 13:51 142
У Шахтарі назвали ціну на Мудрика
Сьогодні 10:25 1011
Барселона поступилась Баварії, Ліверпуль розгромив Аякс: Результати 5 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1480
Ураган розгромив Юнайтед Галац у 1 турі Ліги чемпіонів
Вчора 22:14 580
Альтернатива карткам: Платформи FAVBET вже готові до криптовалютних розрахунків
Вчора 20:02 223
Favbet Foundation передав пікап Батальйону імені Кульчицького
Вчора 19:55 199
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 18:40 5950
Прямі трансляції

Алонсо: Кінцівка матчу з Атлетіко перевершила всі очікування

Сьогодні 14:10 204 0
Хабі Алонсо прокоментував нічию з Атлетіко
Алонсо: Кінцівка матчу з Атлетіко перевершила всі очікування
#Атлетіко Мадрид, #Баєр, #Хабі Алонсо

Джерело - football.ua.

Кінцівка матчу Атлетіко - Баєр у 5 турі Ліги чемпіонів вийшла божевільною.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Хабі Алонсо.

"Ми чекали напруженого матчу, але кінцівка перевершила всі очікування. Вона вийшла просто божевільною. Ми відбили пенальті, потім нас врятувала поперечина. В іншому я радий, як грала команда. Ми що повинні були робити. Я пишаюся своїми гравцями", — відзначив Алонсо.

Нагадаємо, що за рахунку 2:2 після фінального свистка (!) арбітр поставив пенальті в ворота Баєра за гру рукою. Карраско не реалізував одинадцятиметровий, а Сауль невдало зіграв на добивання, влучивши у поперечку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 10969 4
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 5950
Леоненко розкритикував Мудрика Леоненко розкритикував Мудрика 4390
Ортіс зробив заяву перед боєм із Ломаченком Ортіс зробив заяву перед боєм із Ломаченком 2837 1
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 2212
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 11459
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57828
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19094
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21843
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 22383
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18259 12
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 47708