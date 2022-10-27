Алонсо: Кінцівка матчу з Атлетіко перевершила всі очікування

Хабі Алонсо прокоментував нічию з Атлетіко

Кінцівка матчу Атлетіко - Баєр у 5 турі Ліги чемпіонів вийшла божевільною.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Хабі Алонсо.

"Ми чекали напруженого матчу, але кінцівка перевершила всі очікування. Вона вийшла просто божевільною. Ми відбили пенальті, потім нас врятувала поперечина. В іншому я радий, як грала команда. Ми що повинні були робити. Я пишаюся своїми гравцями", — відзначив Алонсо.

Нагадаємо, що за рахунку 2:2 після фінального свистка (!) арбітр поставив пенальті в ворота Баєра за гру рукою. Карраско не реалізував одинадцятиметровий, а Сауль невдало зіграв на добивання, влучивши у поперечку.