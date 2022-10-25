Дебелко: Я використав свій шанс

Роман Дебелка прокоментував матч 9-го тура УПЛ з Інгульцем

Форвард Кривбаса Роман Дебелко зміг використати шанс проявити себе у матчі проти Інгульця, у якому він став автором переможного для своєї команди дублю.

Про це розповів сам футболіст.

"Вітаю всіх з довгоочікуваною перемогою. Ми довго працювали, щоб здобути перемогу. Емоції тільки позитивні. Я забив два голи, але це заслуга всієї команди. Ми сьогодні здорово грали, показали характер. Було дуже важливо перемогти у той момент, коли ми всі дуже чекали на це. Дякувати богові, ми змогли перемогти. Ця гра особисто для мене дуже багато значила. Головний тренер надав мені шанс проявити себе. Я вважаю, що я його використав. Я довго на нього чекав, працював і вірив. Дякувати богу, що у мене все вийшло", – розповів Дебелко.

Раніше Кривбас переграв Інгулець.