Кривбас переграв Інгулець у 9 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У рамках 9 туру УПЛ Кривбас переміг Інгулець.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Відзначимо, що матч у першому таймі переривали через повітряну тривогу по всій Україні.
Чемпіонат України – УПЛ
9 тур, 24 жовтня
Кривбас - Інгулець 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 -72 Дебелко, 2:0 - 74 Дебелко, 2:1 - 78 Кравчук
Вилучення: 61 Смоляков
Попередження: Смоляков, 8, Запорожець, 82, Сидоренко, 90+2
Кривбас: Сарнавський, Якімець, Ловріч, Семенов, Дібанго, Капіч, Хомченовський, Задерака (Микитишин, 46), Татарков, Дебелко (Устименко, 85), Банада (Кораблін, 70).
Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Опанасенко.
Інгулець: Кучер, Запорожець (Блізніченко, 85), Клименко, Марусич (Кравчук, 70), Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Саків, Кухарук (Одарюк, 70).
Запасні: Паламарчук, Коробенко, Нагієв, Поспєлов, Резепов.
Раніше Динамо та Ворскла зіграли внічию.