Каррік очолив Мідлсбро

Перший досвід Майкла Карріка на посаді головного тренера.

Новим головним тренером Міддлсбро став 41-річний Майкл Каррік.

Про це повдіомляє пресслужба англійського клубу.

Деталі угоди з колишнім півзахисником Манчестер Юнайтед не розголошуються. До його штабу увійде Джонатан Вудгейт.

Каррік дебютує як головний тренер. Раніше він працював у Манчестер Юнайтед у штабах у Жозе Моурінью та в Уле-Гуннара Сульшера. Також Майкл був у трьох матчах команди виконувачем обов'язків головного тренера.

Мідлсбро нараз посідає 21 місце у Чемпіоншипі.