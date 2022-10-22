Гвардіола: Я більше вірю в Ліверпуль, ніж їх тренер

Джерело - sport.ua.
Ліверпуль ще може поборотися за чемпіонський титул АПЛ.
Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.
"Схоже, я більше вірю в Ліверпуль, ніж їх тренер. Пройшло лише 10 матчів, ЧС посеред сезону, ще багато ігор, попереду єврокубки, національні кубки, травми.
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Якби залишалося 6-7 турів до фінішу чемпіонату, то інша річ. Але зараз пройшло лише 10 турів, може статися тисяча мільйонів речей", - відзначив Гвардіола.
Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився Ліверпулю.