Гвардіола: Я більше вірю в Ліверпуль, ніж їх тренер

Ліверпуль ще може поборотися за чемпіонський титул АПЛ.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Схоже, я більше вірю в Ліверпуль, ніж їх тренер. Пройшло лише 10 матчів, ЧС посеред сезону, ще багато ігор, попереду єврокубки, національні кубки, травми.

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Якби залишалося 6-7 турів до фінішу чемпіонату, то інша річ. Але зараз пройшло лише 10 турів, може статися тисяча мільйонів речей", - відзначив Гвардіола.