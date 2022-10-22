Головне
Шевченко отримав нагороду за надзвичайну кар’єру та відданість Україні
Вчора 19:53 650
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 13:49 2774
Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:29 145
Усик отримав спеціальний пояс від WBC
Сьогодні 11:14 258
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:49 3880
Експершу ракетку світу Халеп тимчасово відсторонили через позитивну допінг-пробу
Вчора 20:40 538
Залишитися в грі: Як FAVBET підтримує український футбол під час війни
Вчора 12:31 246
Джеррард залишив Астон Віллу
Вчора 08:25 555
Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023
20.10.2022 23:18 974 1
Сіренко: Ф’юрі досить пошарпаний як для свого боксерського віку
20.10.2022 22:55 570
Прямі трансляції

Гвардіола: Я більше вірю в Ліверпуль, ніж їх тренер

Сьогодні 12:38 190 0
Гвардіола не згоден з Юргеном Клоппом, який раніше заявив, що Ліверпуль вибув із чемпіонської гонки в АПЛ
Гвардіола: Я більше вірю в Ліверпуль, ніж їх тренер
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Ліверпуль ще може поборотися за чемпіонський титул АПЛ.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Схоже, я більше вірю в Ліверпуль, ніж їх тренер. Пройшло лише 10 матчів, ЧС посеред сезону, ще багато ігор, попереду єврокубки, національні кубки, травми.

Актуально: Клопп: Ліверпуль не бере участі у чемпіонських перегонах

Якби залишалося 6-7 турів до фінішу чемпіонату, то інша річ. Але зараз пройшло лише 10 турів, може статися тисяча мільйонів речей", - відзначив Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився Ліверпулю.

Коментарі ()
Популярне зараз
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 2774
У Роналду 0 балів у голосуванні за Золотий м'яч У Роналду 0 балів у голосуванні за Золотий м'яч 907
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 3880
Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 938
Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО 821
Левандовський повторив унікальне гольове досягнення Ла-ліги Левандовський повторив унікальне гольове досягнення Ла-ліги 833
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 16290
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61214
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12381
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109794
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93369 1
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2064