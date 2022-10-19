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Зубков: Результати Шахтаря у Лізі чемпіонів – не сенсація

Сьогодні 15:40 144 0
Зубков прокоментував результати Шахтаря у Лізі чемпіонів
Зубков: Результати Шахтаря у Лізі чемпіонів – не сенсація
#Олександр Зубков, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Гравці Шахтаря ретельно готувалися до матчів Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник гірників Олександр Зубков.

"Забивати Реалу на будь-якому рівні - це емоції, які я запам’ятаю на все життя. Але після нашої останньої гри є такий осад, тому що було б приємніше перемагати "Реал" 1:0. Але якби до гри нам хтось сказав, що ми заробимо одне очко, всі були б щасливі. Тому відчуття двоякі. Мій гол? Це все крос Боді Михайличенка, а я опинився в потрібному місці в потрібний час.

Звичайно, ми всі читаємо коментарі, і бачили, що про нас говорили до початку кампанії в Лізі чемпіонів. Але тренер вселяє в нас віру, особливий дух, ми виходимо і б’ємося один за одного. У нас немає зараз розподілу на легіонерів, чи українців. Ми всі одна команда, всі українці, ми б’ємося за емблему на грудях та за країну. Я вважаю, що наш результат – це не сенсація. Це наш труд, і наша віра. У мене була індивідуальна бесіда з Йовичевичем, коли я тільки приїхав в команду. Мені подобається з ним працювати. І чув від багатьох футболістів, що він гарний тренер, мотиватор. Також у нього є тактичні ідеї, які ми від гри до гри покращуємо", - відзначив Зубков.

Раніше Мудрик пояснив успіх Шахтаря.

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