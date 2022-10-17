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Мудрик пояснив успіх Шахтаря

Сьогодні 13:56 198 0
Михайло Мудрик прокоментував власні враження від матчу з Динамо
Мудрик пояснив успіх Шахтаря
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Шахтар має у команді потрібну атмосферу, яка допомагає перемагати будь-якого суперника.

Про це розповів вінгер гірників Михайло Мудрик.

"Класико — це завжди винятковий матч, пристрасті та запал. Я вважаю, що в цьому протистоянні ніколи не буває фаворитів — шанси завжди 50 на 50, бо найсильніші команди змагаються один з одним.

Щодо мого голу, то Боженька дає тим, хто працює. Якщо ти постійно відпрацьовуєш подібні удари, то рано чи пізно вони будуть влучати в ціль.

Насамперед наші результати — здобуток тренерського штабу, який виконує відмінну роботу. І вже потім — команди, яка б’ється один за одного та показує дуже гарний футбол. Не важливо, чи суперником є Реал, чи київське Динамо.

Секрет успіхів Шахтаря — атмосфера в команді. Як то кажуть: "Якщо хочеш іти швидко, то йди один. Якщо далеко — іди разом". Ось тому й виходить так, що команда в нас наразі дуже пов’язана поміж собою.

Це дуже добре, бо ця атмосфера шириться всюди, і не тільки на полі, що йде нам на користь.

Ми також мали змогу привітати Захисників Азовсталі. Коли побачив їх, то не міг стримати усмішки, бо дуже радий від того, що в нашій країні є настільки мужні люди", — заявив Мудрик.

Нагадаємо Шахтар у більшості переграв Динамо у 7 турі УПЛ.

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