Конте: Рішарлісон не пропустить чемпіонат світу

Нападник Тоттенгема та збірної Бразилії Рішарлісон не пропустить чемпіонат світу-2022.

Про це заявив головний тренер "шпор" Антоніо Конте.

Richarlison will be available for the World Cup, Antonio Conte says: “I can confirm this: that the player is not risking to not play World Cup, absolutely”. 🚨🇧🇷 #THFC



“The injury is not so serious. I’m happy for the player”, Conte says via @JackPittBrooke. pic.twitter.com/V7ip3E6sbP