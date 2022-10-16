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Йовічевіч: Луческу - ТОП-тренер

Сьогодні 21:49 204 0
Наставник гірників прокоментував перемогу над киянами
Йовічевіч: Луческу - ТОП-тренер
#Динамо Київ, #Шахтар, #Ігор Йовічевич

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч хоче досягти тих висот, що і наставник Динамо Мірча Луческу.

Про це заявив сам Йовічевіч.

"Щасливий і гордий за команду - вона не зупиняється, продовжує залишатися голодною та готовою до нових викликів. Футбол належить футболістам. Вони ухвалюють рішення на футбольному полі. А я можу лише пишатися ними. Вони дають мені стимул, натхнення працювати ще сильніше.

Це моє перше класико. Моєю мрією завжди було перемагати грандів. І коли я тренував Карпати, і коли тренував Дніпро-1. Сьогодні перемогла найкраща команда. Це має надати нам впевненості, але не самовпевненості.

Це перша перемога над Луческу. Наскільки це важливо для мене? Можливо, моя відповідь вас не влаштує. Сьогодні грали не Йовічевіч та Луческу, сьогодні грали Шахтар та Динамо. Я щасливий і гордий, що треную таку команду. А Луческу - ТОП-тренер. Як молодому тренеру мені хочеться досягти таких же результатів, яких він досяг. Я маю його поважати. Намагаюся брати щось від кожного тренера. Тож Луческу вже допоміг мені реалізувати себе як тренера", - сказав Йовічевіч.

Нагадаємо Шахтар у більшості переграв Динамо у 7 турі УПЛ.

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