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Луческу: Не можу сказати, що у програних матчах суперники домінували

Сьогодні 21:40 187 0
Тренер поділився враженнями після матчу з гірниками
Луческу: Не можу сказати, що у програних матчах суперники домінували
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу підбадьорював своїх гравців і намагався підняти їм моральний дух після матчу із Шахтарем (1:3).

Про це заявив сам фахівець.

"Я підбадьорюю своїх гравців і намагаюся підняти їм моральний дух, бо складно в таких ситуаціях. Треба входити у становище гравців. Команда, яка роз'їжджає, постійно змінює поля, готелі, країни. Ці проблеми позначаються на стані.

Не можу сказати, що суперники у програних матчах домінували та мали велику перевагу. Перевага - це забиті голи, які приходили після великих індивідуальних помилок одного-двох гравців.

Складно у такій ситуації зберегти концентрацію, моральний стан. Тим паче коли йдуть невдалі ігри.

Все змінилося після вильоту з Ліги чемпіонів, після програшу Бенфіці. Було спустошення, ці невдачі пішли одна за однією, наче щось порвалося в нашій грі.

Незалежно від суперника, чогось не вистачало. Але ми все одно не поступалися. Повторюся, деталі вирішували результат матчу, якісь індивідуальні помилки, що призводили до поразок. Те саме стосується сьогоднішньої гри.

Потрібно психологічно підняти хлопців. Є гра у четвер, є у неділю. Їдемо до Києва, команда краще підготується у психологічному плані.

Які слова пролунали у роздягальні від Ігоря та Григорія Суркісов? Що відбувається у роздягальні - це наші внутрішні справи, все залишається у колективі", - сказав Луческу.

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