Андрієвський: Знаємо, що скоро всі наші території будуть деокуповані

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#Динамо Київ, #Олександр Андрієвський, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Гравці Динамо хочуть перемогти заради вболівальників та захисників України.

Про це заявив хавбек киян Олександр Андрієвський.

"Перш за все, хочеться подякувати за те, що боронять нашу країну, відвойовують її незалежність. Знаємо, що скоро всі наші території будуть деокуповані. Велика вдячність і привітання нашим захисникам, а також захисницям, адже, наскільки я знаю, в українській армії близько 30% відсотків жінок".

  Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція

"Дуже віримо в наших військових, усім серцем і душею з ними. Я бачив Залужного з шевроном Динамо та Кулебу в динамівському екіпіруванні. Тому ми повинні не підводити їх і намагатися показувати це на полі", - сказав Андрієвський.

Нагадаємо, матч Шахтар - Динамо відбудеться 16 жовтня о 17:00 на Арені Львів.

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