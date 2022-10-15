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Лівий берег відкрив стадіон на 5 тисяч місць та з великим банером

Вчора 23:10 299 0
Лівий берег відкрив стадіон на 5 тисяч місць та з великим банером
#Лівий берег

Джерело - Чемпіон.

Лівий берег презентував новий клубний стадіон, який будували у Києві за короткий термін. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він розрахований на 5 тисяч глядачів. Поле має натуральне покриття, підігрів та автоматичний полив.

Також на арені розмістили великий банер, на якому написано "Слава Україні. Героям Слава".

На відкритті були присутніми президент Лівого берега Микола Лавренко, голова УАФ Андрій Павелко, перші віцепрезиденти УАФ Вадим Костюченко, Анатолій Дем’яненко, Олексій Михайличенко та Олег Протасов, президент ПФЛ Олександр Каденко, президент Колоса Андрій Засуха, почесний консул Литовської Республіки в Україні Робертас Габулас та інші.

Цього сезону Лівий берег не грає в чемпіонаті України. Була інформація, що клуб може надати свою інфраструктуру команді ЗСУ.

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