Колишній форвард збірної Бразилії, власник Крузейро та президент Вальядоліда Роналдо мав ментальні проблеми.

Про це заявив сам Роналдо.

"Так, я страждав від депресії. Сьогодні я проходжу терапію. Минуло два з половиною роки, як я почав, і тепер я набагато краще розумію, що відчував раніше.

Озираючись назад, зрозуміло, що ми піддавалися дуже сильному психологічному стресу, до того ж без будь-якої підготовки.

Сьогодні, в епоху Інтернету, футболісти набагато краще підготовлені з цієї точки зору, вони отримують необхідний догляд. Всього цього не було, і стрес міг позначитись на решті вашого життя", - сказав Роналдо.