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Роналдо: Я страждав від депресії

Вчора 22:55 226 0
Роналдо: Я страждав від депресії
#Роналдо

Джерело - TMW.

Колишній форвард збірної Бразилії, власник Крузейро та президент Вальядоліда Роналдо мав ментальні проблеми.

Про це заявив сам Роналдо.

"Так, я страждав від депресії. Сьогодні я проходжу терапію. Минуло два з половиною роки, як я почав, і тепер я набагато краще розумію, що відчував раніше.

Озираючись назад, зрозуміло, що ми піддавалися дуже сильному психологічному стресу, до того ж без будь-якої підготовки.

Сьогодні, в епоху Інтернету, футболісти набагато краще підготовлені з цієї точки зору, вони отримують необхідний догляд. Всього цього не було, і стрес міг позначитись на решті вашого життя", - сказав Роналдо.

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