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Дель П'єро: У Ювентуса явні проблеми з психологією та фізикою

Сьогодні 14:24 91 0
Алессандро Дель П'єро прокоментував поразку Ювентуса в Лізі чемпіонів від Маккабі
Дель П'єро: У Ювентуса явні проблеми з психологією та фізикою
#Дель П'єро, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Ювентус майже нічого не зробив у матчі проти Маккабі.

Про це розповів легенда туринського клубу Алессандро Дель П'єро.

"Важко знайти якісь позитивні слова на адресу Ювентуса. Гості погано розпочали, залишали супернику вільні зони. У першому таймі Юве майже нічого не зробив, грав недостатньо агресивно, програвав усі єдиноборства. Вони постаралися додати, але до ладу не вийшло. У команди явні проблеми з психологією та фізикою, які не так просто вирішити", — розповів Дель П'єро.

Раніше Ювентус поступився Маккабі.

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