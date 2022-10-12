Дель П'єро: У Ювентуса явні проблеми з психологією та фізикою

Ювентус майже нічого не зробив у матчі проти Маккабі.

Про це розповів легенда туринського клубу Алессандро Дель П'єро.

"Важко знайти якісь позитивні слова на адресу Ювентуса. Гості погано розпочали, залишали супернику вільні зони. У першому таймі Юве майже нічого не зробив, грав недостатньо агресивно, програвав усі єдиноборства. Вони постаралися додати, але до ладу не вийшло. У команди явні проблеми з психологією та фізикою, які не так просто вирішити", — розповів Дель П'єро.