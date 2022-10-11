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Інтер має намір продовжити контракт з Чалханоглу

Сьогодні 12:46 156 0
Угода турка розрахована до 2024 року
Інтер має намір продовжити контракт з Чалханоглу
#Інтер, #Чалханоглу

Джерело - Чемпіон.

Інтер збирається запропонувати півзахиснику Хакану Чалханоглу новий контракт.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Чинна угода 28-річного футболіста з міланським клубом дійсна до 2024 року, але у Інтера є опція одностороннього продовження до 2025 року.

Останніми днями агент гравця Гордон Стипич був у Мілані, щоб повідомити клубу про наміри Чалханоглу стосовно можливого продовження.

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