Інтер має намір продовжити контракт з Чалханоглу

Угода турка розрахована до 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Інтер збирається запропонувати півзахиснику Хакану Чалханоглу новий контракт.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Чинна угода 28-річного футболіста з міланським клубом дійсна до 2024 року, але у Інтера є опція одностороннього продовження до 2025 року.

Останніми днями агент гравця Гордон Стипич був у Мілані, щоб повідомити клубу про наміри Чалханоглу стосовно можливого продовження.