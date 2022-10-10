Стало відомо, чому Оганов покинув Зорю

Він працював у структурі луганського клубу протягом 20 років.

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов залишив свою посаду не через розбіжності у поглядах на розвиток клубу з президентом Євгеном Геллером.

Про це розповів ведучий Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Оганов родом з Луганська, його родичі та близькі знаходяться на окупованій території. Він намагався піти з команди двічі чи тричі, але Геллер вмовляв його залишитися. В результаті сторони домовилися, що він допрацює до серпневих кваліфікаційних єврокубкових матчів, а потім піде. Відзначається, що Оганов - патріот України, йому просто було психологічно важко працювати в таких умовах. 64-річний Оганов фактично пішов на футбольну пенсію.

Раніше керівництво Зорі прийняло заяву про відставку від гендиректора.