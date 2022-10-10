Хаві: Намагатимемося перемогти Реал

Джерело - sport.ua.
Барселона прагнутиме перемогти Реал, щоб одноосібно очолити турнірну таблицю Ла-Ліги.
Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.
"У першому таймі ми добре грали, але в другому ми перестали чинити тиск. Психологічно ми стали гіршими, вони мало не дотиснули нас останні 10 хвилин. Важливо, що ми здобули три очки, коли були не в порядку.
Матч із Реалом? Ель-Класіко непередбачувано, минулого року ми погано розпочали та закінчили з рахунком 0:4. Ми намагатимемося перемогти та проявити індивідуальність", – заявив Хаві.
Барселона у турнірній таблиці Ла-Ліги посідає 1 місце, випереджаючи за додатковими показниками Реал, який також має 22 очки.
16 жовтня Барселона зіграє на виїзді з Реалом.