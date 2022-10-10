Хаві: Намагатимемося перемогти Реал

Барселона прагнутиме перемогти Реал, щоб одноосібно очолити турнірну таблицю Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.

"У першому таймі ми добре грали, але в другому ми перестали чинити тиск. Психологічно ми стали гіршими, вони мало не дотиснули нас останні 10 хвилин. Важливо, що ми здобули три очки, коли були не в порядку.

Матч із Реалом? Ель-Класіко непередбачувано, минулого року ми погано розпочали та закінчили з рахунком 0:4. Ми намагатимемося перемогти та проявити індивідуальність", – заявив Хаві.