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Хаві: Намагатимемося перемогти Реал

Сьогодні 14:55 215 0
Хаві прокоментував матч проти Реала
Хаві: Намагатимемося перемогти Реал
#Барселона, #Реал Мадрид, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Барселона прагнутиме перемогти Реал, щоб одноосібно очолити турнірну таблицю Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.

"У першому таймі ми добре грали, але в другому ми перестали чинити тиск. Психологічно ми стали гіршими, вони мало не дотиснули нас останні 10 хвилин. Важливо, що ми здобули три очки, коли були не в порядку.

Матч із Реалом? Ель-Класіко непередбачувано, минулого року ми погано розпочали та закінчили з рахунком 0:4. Ми намагатимемося перемогти та проявити індивідуальність", – заявив Хаві.

Барселона у турнірній таблиці Ла-Ліги посідає 1 місце, випереджаючи за додатковими показниками Реал, який також має 22 очки.

16 жовтня Барселона зіграє на виїзді з Реалом.

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