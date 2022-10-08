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Анрі вразила гра Мудрика

Сьогодні 19:40 128 0
Тьєррі Анрі поділився думкою, чому так багато клубів цікавляться Михайлом Мудриком.
Анрі вразила гра Мудрика
#Анрі, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик яскраво проявив себе у матчах Ліги чемпіонів.

Про це розповів ексфорвард Барселони та Арсенала Тьєррі Анрі.

"Коли ти граєш у Лізі чемпіонів, люди помітять тебе.

Я бачив, як він грав за збірну України, це було досить вражаючим. Мені подобається його прямота - якщо у нього є простір, він просто біжить на суперників.

Мені завжди подобається, як він грає віч-на-віч. Він хороший гравець. Його пов’язували з багатьма командами. Подивимося, чим все закінчиться", - сказав Анрі.

Раніше повідомлялося, що Реал та Ювентус цікавляться Мудриком.

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