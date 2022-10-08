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Реал та Ювентус цікавляться Мудриком

Сьогодні 13:39 139 0
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Реал та Ювентус цікавляться Мудриком
Фото Getty Images
#Реал Мадрид, #Ювентус, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Ювентус та Реал цікавляться вінгером Шахтаря та збірної України Михайлом Мудриком.

Про це повідомляє туринське видання Tuttosport.

Газета опублікувала список молодих талантів, якими цікавиться Ювентус. У ньому опинився Мудрик, а також 17-річний Вітор Роке (Атлетіко Паранаенсе), 16-річний Ендрік (Палмейрас), 22-річний Ноа Окафор та 19-річний Беньямін Шешко (обидва - Зальцбург).

Головним конкурентом Ювентуса в боротьбі за Мудрика є Реал. Найближчими роками Ювентусу важко підписувати готових зірок, тому клуб зробить ставку на молодих талантів.

Нагадаємо Евертон може підписати Мудрика взимку.

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