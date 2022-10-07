Динамо профінансує відновлення відділення Чернігівської лікарні

Кияни стали партнерами UNITED24

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо та фандрейзингова платформа UNITED24 підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба киян.

У його межах клуб перерахує 250 000 фунтів стерлінгів, зібраних під час благодійних матчів, для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні № 3.

Лікарня потребує відновлення відділення рентгенології, зруйнованого російськими ракетами. Попри пошкодження, лікарня продовжує надавати необхідну медичну допомогу пацієнтам.

Нагадаємо, Динамо вперше в історії стартувало з трьох поразок в Лізі Європи.