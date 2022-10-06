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Стали відомі терміни відновлення Куртуа

Сьогодні 18:25 389 0
Тібо Куртуа досі відновлюється після пошкодження сідничного нерва
Стали відомі терміни відновлення Куртуа
Фото - gettyimages
#Куртуа, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - football24.ua.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа має відновитися до матчу проти Барселони.

Про це повідомив журналіст Карлос Родрігес.

Бельгійський воротар не має наміру форсувати своє відновлення.

Куртуа точно пропустить матч своєї команди з Хетафе і йому буде вкрай важко відновитися до гри з Шахтарем, яка відбудеться у Варшаві у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Однак Тібо готовий зіграти в Ель Класіко проти Барселони. Ця зустріч відбудеться 16 жовтня.

Раніше Шахтар поступився Реалу у 3 турі Ліги чемпіонів.

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