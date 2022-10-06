Стали відомі терміни відновлення Куртуа

Тібо Куртуа досі відновлюється після пошкодження сідничного нерва

Голкіпер Реала Тібо Куртуа має відновитися до матчу проти Барселони.

Про це повідомив журналіст Карлос Родрігес.

Бельгійський воротар не має наміру форсувати своє відновлення.

Куртуа точно пропустить матч своєї команди з Хетафе і йому буде вкрай важко відновитися до гри з Шахтарем, яка відбудеться у Варшаві у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Однак Тібо готовий зіграти в Ель Класіко проти Барселони. Ця зустріч відбудеться 16 жовтня.

Раніше Шахтар поступився Реалу у 3 турі Ліги чемпіонів.