Стали відомі терміни відновлення Куртуа

Джерело - football24.ua.
Голкіпер Реала Тібо Куртуа має відновитися до матчу проти Барселони.
Про це повідомив журналіст Карлос Родрігес.
Бельгійський воротар не має наміру форсувати своє відновлення.
Куртуа точно пропустить матч своєї команди з Хетафе і йому буде вкрай важко відновитися до гри з Шахтарем, яка відбудеться у Варшаві у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Однак Тібо готовий зіграти в Ель Класіко проти Барселони. Ця зустріч відбудеться 16 жовтня.
Раніше Шахтар поступився Реалу у 3 турі Ліги чемпіонів.